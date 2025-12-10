Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 10 декабря 2025Мир

В американском штате произошла стрельба

В американском штате Кентукки произошла стрельба, несколько человек пострадали

Фото: Pixabay

В американском штате Кентукки произошла стрельба, несколько человек пострадали. Об этом заявил губернатор штата Энди Бешир, его слова приводит «Би-би-си».

«На данный момент нам известно о нескольких пострадавших. Мы будем делиться дополнительной информацией по мере ее поступления», — сказал чиновник.

Инцидент произошел в Университете штата Кентукки (KSU) в городе Франкфорт. Кампус университета был закрыт после сообщений о нападении.

По словам официальных лиц, подозреваемый в стрельбе находится под стражей. Губернатор подтвердил задержание. Мотивы стрелявшего неизвестны.

26 ноября в США неизвестный открыл стрельбу возле Белого дома. Двое сотрудников нацгвардии были госпитализированы в критическом состоянии, нападавший был ранен ответным огнем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я готов». Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине. Что еще он сказал о мирном плане, территориях и НАТО?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Украине предрекли скорое поражение из-за одного фактора

    Слуцкий заявил об обратном отчете дней власти Зеленского

    «Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

    На Украине мужчина напал на сотрудника ТЦК с топором-молотком

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась на пляже в сетчатой юбке

    Фигуранты дела Долиной рассказали о возврате средств

    Мужчинам с плохой спермограммой дали несколько советов

    В американском штате произошла стрельба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok