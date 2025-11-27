Мир
03:23, 27 ноября 2025

Стрельба произошла около Белого дома в Вашингтоне, нацгвардейцы тяжело ранены. Как отреагировал Трамп?

Трамп: Раненые у Белого дома нацгвардейцы находятся в критическом состоянии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Двое нацгвардейцев, которые пострадали при стрельбе неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, находятся в критическом состоянии. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев, — оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах — тоже тяжело ранено... Да благословит Бог нашу великую Нацгвардию, а также всех военных и сотрудников правоохранительных органов

Дональд ТрампПрезидент США

Участвовавших в перестрелке нацгвардейцев преждевременно похоронили

В среду, 26 ноября, недалеко от Белого дома в США была зафиксирована стрельба. По предварительным данным, стреляли в двух американских нацгвардейцев.

Происшествие случилось на пересечении 17-й и 1-й улиц, отмечает управление полиции Вашингтона в X. Уточняется, что полиция задержала подозреваемого. Его личность устанавливается. Между тем, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что американские власти пока не знают мотив злоумышленника, устроившего стрельбу.

Агентство Associated Press сообщило, что огнестрельные ранения получили двое служащих Национальной гвардии. Изначально губернатор Западной Вирджинии Патрик Моррисси заявил, что они умерли от полученных ранений. Позже в соцсети Х он написал, что получает «противоречивые сообщения» об их состоянии, и пообещал предоставить подробности, когда появится более полная информация.

Как отметил корреспондент РИА Новости, территорию у Белого дома в американской столице оцепили. Кроме того, была усилена охрана. Также появились кадры с места происшествия.

Белый дом перевели в режим изоляции

Официальный представитель администрации США сообщил, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним.

Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции

Администрация США

Также аэропорт Вашингтона закрывали после чрезвычайного происшествия. На данный момент воздушная гавань возобновила прием воздушных судов и работает штатно.

Подозреваемый в стрельбе находится в больнице

Сейчас подозреваемый в стрельбе остается в больнице после полученных ранений.

Помимо этого, стало известно, что задержанный, по предварительным данным, действовал в одиночку. Об этом рассказал помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джефф Кэрролл. «Похоже, что это был одиночный стрелок, который поднял оружие и устроил засаду на военнослужащих нацгвардии», — подчеркнул он.

В начале ноября этого года Национальная гвардия США помогла полиции подавить беспорядки в Вашингтоне. Как сообщили в полиции, в американской столице было зафиксировано нарушение общественного порядка и произведено несколько задержаний.

До этого Пентагон приказал тысячам нацгвардейцев пройти в течение следующих нескольких месяцев обучение по ведению действий в условиях гражданских беспорядков.

