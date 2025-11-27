Мир
01:22, 27 ноября 2025Мир

В Вашингтоне рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне находится в больнице
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСтрельба в США

Фото: Franziska Spiecker / dpa / Global Look Press

Подозреваемый в стрельбе по нацгвардейцам у Белого дома в Вашингтоне остается в больнице после полученный ранений. Об этом рассказал журналистам шеф полиции города, пишет РИА Новости.

Кроме того, задержанный по подозрению в стрельбе по сотрудникам нацгвардии, по предварительным данным, действовал в одиночку. Об этом рассказал помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джефф Кэрролл.

«Похоже, что это был одиночный стрелок, который поднял оружие и устроил засаду на военнослужащих нацгвардии. Он был быстро задержан другими бойцами нацгвардии», — отметил он.

Ранее стало известно, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним.

26 ноября недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Как писали СМИ, стреляли в двух американских нацгвардейцев. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардейцев у Белого дома.

