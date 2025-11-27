Белый дом перевели в режим изоляции после стрельбы

РИА Новости: Белый дом находится в изоляции после стрельбы рядом

Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы рядом с ним. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя администрации США.

«Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции», — ответили в администрации на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Как писали СМИ, стреляли в двух американских нацгвардейцев. Уточнялось, что в результате происшествия пострадали несколько человек.

Президент США Дональд Трамп назвал стрелка животным. Он добавил, что двое нацгвардейцев, которые пострадали в среду при стрельбе неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии.