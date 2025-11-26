В США рядом с Белым домом произошла стрельба

ABC: Недалеко от Белого дома произошла стрельба

Недалеко от Белого дома в США произошла стрельба. Предположительно, стреляли в двух американских нацгвардейцев, информирует телеканал ABC.

В свою очередь, издание Associated Press сообщает, что двое служащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. При этом состояние военных неизвестно.

Телеканал CNN передает, что при стрельбе пострадали несколько человек, среди которых был как минимум один гвардеец.

Происшествие случилось на пересечении 17-й и 1-й улиц, отмечает управление полиции Вашингтона в X. Как утверждается, полиция задержала подозреваемого. Его личность устанавливается.

В начале ноября этого года Национальная гвардия США помогла полиции подавить беспорядки в Вашингтоне. Как сообщили в полиции, в американской столице было зафиксировано нарушение общественного порядка и произведено несколько задержаний.

До этого Пентагон приказал тысячам нацгвардейцев пройти в течение следующих нескольких месяцев обучение по ведению действий в условиях гражданских беспорядков.

