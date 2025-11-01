Мир
Нацгвардия США приняла участие в подавлении беспорядков в столице

Журналист Нго: Нацгвардия США помогла полиции подавить беспорядки в Вашингтоне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Национальная гвардия США помогла полиции подавить беспорядки в Вашингтоне. Об этом сообщил журналист Энди Нго в соцсети Х.

«Нацгвардия помогла местной полиции отреагировать на устроенные молодежью беспорядки... в ночь Хеллоуина», — утверждается в публикации.

На видео, опубликованном журналистом, видно, как люди в форме Нацгвардии США разгоняют молодежь. По данным полиции, в американской столице было зафиксировано нарушение общественного порядка и произведено несколько задержаний.

30 октября стало известно, что Пентагон приказал тысячам нацгвардейцев пройти в течение следующих нескольких месяцев обучение по ведению действий в условиях гражданских беспорядков.

