Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

WP: Пентагон приказал тысячам военных Нацгвардии быть готовыми к беспорядкам

Пентагон приказал тысячам военнослужащих Национальной гвардии США пройти в течение следующих нескольких месяцев обучение по ведению действий в условиях гражданских беспорядков. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно внутренним документам, с которыми ознакомилось издание, недавно созданные Министерством обороны «силы быстрого реагирования» в составе Национальной гвардии должны быть обучены, оснащены средствами борьбы с беспорядками и готовы к развертыванию к 1 января 2026 года.

Отмечается, что общая численность сил составит 23,5 тысячи военнослужащих во всех 50 штатах и ​​трех территориях, за исключением округа Колумбия. Большинство штатов выделят 500 человек для сил реагирования, а остальные — от 250 до 450. «Эти силы обычно используются в чрезвычайных ситуациях, таких как ликвидация последствий стихийных бедствий, а не в качестве дежурных подразделений для подавления гражданских беспорядков», — обратила внимание газета.

27 сентября президент США Дональд Трамп отправил в Портленд бойцов Национальной гвардии для борьбы с «внутренним терроризмом». По его словам, на сотрудников местных служб иммиграционного и таможенного контроля нападают сторонники движения «Антифа» и другие правонарушители. За несколько дней до этого Трамп признал движение террористической организацией, так как та своей деятельностью подрывает принцип верховенства закона.

В свою очередь Калифорния и Орегон подали в суд на администрацию Трампа. Власти попытались не допустить отправку 200 солдат Нацгвардии в город. 20 октября Трамп добился официального разрешения об отправке солдат Национальной гвардии в Портленд. Такие полномочия глава Белого дома получил после решения апелляционного суда.