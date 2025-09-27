Трамп поручил отправить в американский город войска для борьбы с «внутренним терроризмом»

Президент США Дональд Трамп поручил отправить американские войска в город Портленд штата Орегон для борьбы с «внутренним терроризмом». Свое распоряжение он опубликовал в соцсети Truth Social.

По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету выделить необходимые военные силы «для защиты разоренного войной Портленда» и объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля, которые «подвергаются атакам со стороны "Антифа" и других внутренних террористов».

Глава Белого дома подчеркнул, что в случае необходимости разрешает применение силы.

Ранее Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Он объяснил эту меру тем, что движение якобы придерживается «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».