Трамп признал одно движение террористической организацией

Трамп признал движение «Антифа» террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Белого дома.

Трамп объяснил, что признал движение «Антифа» террористической организацией из-за «модели политического насилия, направленного на подавление законной политической активности и подрыв верховенства закона».

Ранее сообщалось, что Трамп обвинил в убийстве активиста Чарли Кирка «радикальных левых» и потребовал от исследовательских групп (в частности, движения «Антифа») установить личности террористов. Однако данных об их причастности к убийству Кирка нет.

Консерватора Кирка смертельно ранили 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.