В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

The Guardian: Смерть Кирка стала отправной точкой новой кампании Трампа

Похороны правого активиста Чарли Кирка стали отправной точкой новой политической кампании президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В публикации уточняется, что Белый дом стремится использовать общественное насилие над Киркой для ужесточения контроля и давления на граждан.

Подчеркивается, что президент уже обвинил в убийстве «радикальных левых» и потребовал от исследовательских групп (в частности, движения «Антифа») террористов, однако об их причастности к убийству Кирка данных нет.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.