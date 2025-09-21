Интернет и СМИ
22:16, 21 сентября 2025Интернет и СМИ

В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Martyn Wheatley / i-Images / Global Look Press

Похороны правого активиста Чарли Кирка стали отправной точкой новой политической кампании президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В публикации уточняется, что Белый дом стремится использовать общественное насилие над Киркой для ужесточения контроля и давления на граждан.

Подчеркивается, что президент уже обвинил в убийстве «радикальных левых» и потребовал от исследовательских групп (в частности, движения «Антифа») террористов, однако об их причастности к убийству Кирка данных нет.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

