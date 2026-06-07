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13:35, 7 июня 2026Россия

В учебных заведениях России предложили создать кодекс школьника

Замсекретаря ОП Гриб: Оценивать поведение учеников надо по кодексу российского школьника
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Andrey Arkusha / Shutterstock / Fotodom  

В Общественной палате (ОП) России предложили создать кодекс российского школьника, в котором будут прописаны все нормы этикета. Об этом в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в беседе с ТАСС заявил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

По словам общественного деятеля, введение единого свода правил предполагается во всех учебных заведениях, чтобы по нему оценивать поведение учеников, которые смогут точно знать, какие правила и нормы нарушили.

Кодекс школьника должен быть на руках у каждого ученика в распечатанном виде, а также у его родителей. Предполагается, что документ будет представлять собой «определенную шкалу», за нарушение которой будет снижена оценка. Это позволит избежать субъективных отметок. «К сожалению, гаджеты, информационный век нас очень часто отрывают от норм этики и морали, которые у нас были раньше», — подчеркнул Гриб.

Уточняется, что данное предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещения.

Ранее родители российских школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса». Кодекс разработала ОП Краснодара. Родители высказались, что не против подобного документа, однако не понимают, зачем его учить наизусть.

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