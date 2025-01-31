Родители российских школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»

«Подъем»: В Краснодаре школьников начали заставлять учить «Этический кодекс»

Родители краснодарских школьников пожаловались, что их детей в учреждениях заставляют учить «Этический кодекс краснодарца». Об этом сообщает «Подъем».

Известно, что кодекс разработала Общественная палата города. Родители высказались, что не против подобного документа, однако не понимают, зачем его учить наизусть.

«Да, такой кодекс есть. Мы сотрудничаем с департаментом образования, но учить его — это чисто инициатива конкретного учителя. Его распространяют в школах для ознакомления, но учить его наизусть абсолютно не было никакой директивы», — сообщила, в свою очередь, пресс-секретарь ОП Краснодара Анастасия Темченко.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с репетиторством перед сдачей ЕГЭ и ОГЭ. Она попросила комитет по науке, образованию и культуре взять этот вопрос на контроль — в частности, найти решение проблемы дефицита школьных учителей.