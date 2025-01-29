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13:10, 29 января 2025Россия

В России захотели бороться с репетиторством перед экзаменами

Матвиенко призвала бороться с практикой привлечения репетиторов для сдачи ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России захотели бороться с репетиторством перед сдачей экзаменов. Противостоять практике привлечения педагогов для дополнительной подготовки школьников к ЕГЭ и ОГЭ призвала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Нужно бороться с тенденцией, когда родители вынуждены обращаться к услугам дорогостоящих репетиторов, чтобы обеспечить своим детям сдачу школьных экзаменов. (...) У всех должен быть равный доступ к образованию», — обозначила Матвиенко.

Спикер Совфеда попросила комитет по науке, образованию и культуре взять этот вопрос на контроль — в частности, найти решение проблемы дефицита школьных учителей и разработать единые подходы к созданию и экспертизе учебников в России.

Ранее в Госдуме раскрыли траты россиян на репетиторов для подготовки к экзаменам — они достигли 450 миллиардов рублей, что сопоставимо с третью расходов федерального бюджета на образование.

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