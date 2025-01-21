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18:25, 21 января 2025Россия

Раскрыты траты россиян на репетиторов для подготовки к ЕГЭ

Депутат ГД Смолин: В России траты на репетиторов по ЕГЭ достигли 450 млрд рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В России траты на репетиторов для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) достигли 450 миллиардов рублей. Сумму раскрыл депутат Госдумы Олег Смолин в пресс-центре НСН.

«Мы посчитали количество ребят, которые сдают ЕГЭ, количество занятий у репетиторов по 1100 рублей (а на самом деле цены значительно выше, до 3 тысяч рублей), и выяснили, что на репетиторство сейчас тратится порядка 450 миллиардов рублей», — заявил Смолин.

Парламентарий сравнил сумму этих трат с третью расходов федерального бюджета на образование.

Смолин напомнил о законодательной инициативе, согласно которой ЕГЭ также хотят распространить и на выпускников колледжей, желающих поступать в вузы. В этом случае траты россиян на репетиторов достигнут 60 процентов федерального бюджета на образование, подсчитал он.

«Одна из причин нехватки учителей в том, что оплата их труда значительно меньше доходов репетитора, и учителя уходят в репетиторы. Если закон [о распространении ЕГЭ на выпускников колледжей] будет принят, кадровый кризис в образовании у нас еще усугубится», — заключил депутат.

Ранее в Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Согласно ему, абитуриента обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не имеет ничего общего с той, на которую он планирует поступить в вуз.

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