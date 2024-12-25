В России захотели ужесточить правила поступления в ВУЗ после колледжа

Госдуме предложили ужесточить правила поступления в ВУЗ после колледжа

В Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в ВУЗы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что если программа обучения в ВУЗе соответствует программе, профилю, обучения в колледже или техникуме, то абитуриент сдает экзамены. Первый зампредсед комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил добавил, что если абитуриент окончил «Бухгалтерский учет» и поступает на «Лечебное дело», то при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ.

Ранее в России приняли закон о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Их также начнут тестировать с 1 апреля 2025 года.