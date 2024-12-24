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11:49, 24 декабря 2024Россия

Названа дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Чернышенко: детей мигрантов будут тестировать на знание языка с 1 апреля 2025 г.
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка для поступления в школы с 1 апреля 2025 года. Дату начала проверки назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Чернышенко, тестирование начнется по всей стране, Рособрнадзор уже готовит материалы и методику для тестирования. «Уже с 1 апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — подытожил зампред правительства.

Закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка был одобрен Совфедом 20 декабря, Госдума приняла его 11 декабря.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов.

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