Названа дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка

Чернышенко: детей мигрантов будут тестировать на знание языка с 1 апреля 2025 г.

Детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка для поступления в школы с 1 апреля 2025 года. Дату начала проверки назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит РИА Новости.

По словам Чернышенко, тестирование начнется по всей стране, Рособрнадзор уже готовит материалы и методику для тестирования. «Уже с 1 апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны», — подытожил зампред правительства.

Закон о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка был одобрен Совфедом 20 декабря, Госдума приняла его 11 декабря.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев предлагал открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов.