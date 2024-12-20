В России одобрили закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

СФ одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Он вступит в силу с 1 апреля 2025 года, передает ТАСС.

Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка.

Тестирование будет бесплатным, его будут проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Минпросвещения установит порядок определения критериев оценивания знания русского языка, а также определит минимальное количество баллов, которое подтвердило бы успешное прохождение теста.

«Невыполнение содержащихся в законе условий станет основанием для отказа иностранным гражданам в приеме в государственные и муниципальные образовательные организации, в допуске к освоению образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», — пояснила зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил открыть классы дополнительного обучения русскому языку для детей мигрантов. По его мнению, в противном случае такие дети будут «болтаться на улице, втягиваться в криминал и никак не станут частью нашего общества».