Назван срок снижения ставок по ипотеке

Через пять лет средний уровень процентных ставок по кредитам на приобретение жилья в России может опуститься ниже 8 процентов годовых. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе проходящего в среду, 19 июня, совещания о достижении национальных целей развития в экономике и жилищном секторе, передает «Интерфакс».

«Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким [ипотечным] кредитам будут последовательно снижаться. К 2024 году опустятся ниже 8 процентов годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза», — цитирует Медведева агентство.

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Глава правительства подчеркнул, что ипотечное кредитование — это важнейший инструмент в сфере строительства жилья.

В конце мая текущего года такой же срок снижения ставок по ипотеке до 8 процентов обозначила глава Банка России Эльвира Набиуллина. За несколько дней до этого руководитель Сбербанка Герман Греф заявлял, что ставки могут уменьшится до 8 процентов уже в конце 2019-го — начале 2020 года.

Снизить стоимость жилищных кредитов до указанного уровня в конце февраля поручил президент Владимир Путин.

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