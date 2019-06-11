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В России рекордно выросла ипотека

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По итогам апреля 2019-го средний размер ипотечного кредита в России увеличился на 1,3 процента, достигнув 2,55 миллиона рублей — для отечественного рынка жилищного кредитования это абсолютный рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро «Эквифакс».

По подсчетам аналитиков, только за последний год средняя сумма ипотеки в России выросла на 18 процентов. Эксперты отмечают, что размеры жилищных кредитов в стране стабильно растут — вне зависимости от сезона и других внешних факторов.

Общий объем выданных ипотечных кредитов, по данным «Эквифакс», за апрель вырос на 2,6 процента, а за год — на 5,4 процента, до 108,6 миллиарда рублей. Увеличилось в апреле и общее число выданных жилищных займов — на 2 процента, до 42,5 тысячи кредитов. В годовом исчислении этот показатель значительно сократился — на 10,5 процента.

Ранее, в мае текущего года, Центробанк заявил об опасности чрезмерного роста розничного кредитования. Как предупредил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин, это может оказаться ловушкой как для населения, так и для банков. Он признал, что пока меры банка по сокращению годовых темпов увеличения необеспеченных кредитов не принесли успеха.

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