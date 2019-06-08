Обвиненного в насилии над подростками полицейского пожалели из-за ипотеки

Управление свердловской полиции понизило в должности бывшего начальника отдела №24 в Каменске-Уральском Алексея Андреева, обвиненного в насилии над подростками. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает в своем Telegram-канале URA.RA.

В настоящее время Андреев является руководителем службы уголовного розыска в этом же отделе полиции. По словам источников агентства, решение было принято на основании того, что сотруднику необходимо выплачивать ипотеку и содержать дочь, которая учится в Екатеринбурге.

Согласно информации издания, уголовное дело в отношении полицейского было возбуждено в сентябре 2018 года. По словам потерпевших, 15-летней девушки и 17-летнего юноши, сотрудники в рамках расследования хищения 12,6 тысячи рублей с банковской карты пенсионерки допрашивали их с утра до вечера на протяжении четырех дней, при этом избивали подушкой с тяжелыми предметами. Кроме того, их вывозили в лес, где юношу заставляли копать себе могилу.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

13 февраля сообщалось, что в дагестанском селе Хаджалмахи сотрудник полиции обстрелял автомобиль с подростком за рулем. В результате ученик 9-го класса, 17-летний местный житель Магомедсалам Гаджиев получил ранение и был доставлен в больницу.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!