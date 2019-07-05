Семья оплатила ипотеку материнским капиталом и осталась без жилья

Супружеская пара ипотечных заемщиков из Челябинска не справилась с кредитной нагрузкой, несмотря на то, что часть долга была погашена за счет средств материнского капитала. Банк, забравший залоговое жилье неплательщиков, потребовал с них дополнительно выплатить ему еще 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте общественного движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ).

По информации ОНФ, квартира стоимостью два миллиона рублей была куплена супругами в ипотеку с первоначальным взносом в 500 тысяч рублей. Семья некоторое время выплачивала кредит и погасила часть долга средствами материнского капитала.

Затем заемщики перестали платить по кредиту, и банк изъял у них квартиру. Однако, посчитав, что реализации жилья будет недостаточно для погашения долга, кредитор попытался взыскать с должников дополнительные средства в размере 600 тысяч рублей.

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Супруги обратились в ОНФ за содействием, в результате им удалось оспорить требование банка в суде и обойтись без выплаты дополнительной суммы.

«Задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается полностью погашенной, если у должника изъято залоговое жилье. Это касается даже тех случаев, когда долг больше, чем вырученная от продажи квартиры сумма (...) На практике же очень часто люди и жилья лишаются, и еще остаются должны банку», — прокомментировал ситуацию эксперт проекта ОНФ Вячеслав Курилин.

О том, что банки не должны продолжать взыскивать деньги с недобросовестных заемщиков, которые уже лишились купленного в ипотеку жилья, ранее заявлял первый заместитель главы Центробанка Сергей Швецов. «Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе, возврату ранее полученных платежей», — подчеркнул он.

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