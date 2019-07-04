Названы условия снижения ставок по ипотеке

Ставки по кредитам на жилье в России уменьшатся, если инфляция снизится до четырех процентов и будет поддерживаться на этом уровне, а также если в стране сохранится макроэкономическая стабильность. Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Председатель ЦБ сообщила, что потенциал для снижения ипотечных ставок есть. «Еще много зависит от рисков в строительной отрасли», — заявила Набиуллина на пресс-конференции в рамках проходящего в Санкт-Петербурге Международного финансового конгресса.

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Она также отметила, что для уменьшения общерыночных ставок по жилищным кредитам необходимо продолжить реализацию существующих льготных ипотечных программ.

В середине июня текущего года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что средний уровень ставок по ипотеке в России может опуститься ниже восьми процентов годовых через пять лет, к 2024 году. Месяцем ранее руководитель Сбербанка Герман Греф заявлял, что ставки могут уменьшиться до такого показателя уже в конце 2019 — начале 2020 года.

Снизить стоимость жилищных кредитов до указанного уровня в конце февраля поручил президент Владимир Путин.

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