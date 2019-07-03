Набиуллина отреагировала на «долговую яму» россиян

Влияние низких доходов населения на бурный рост потребительского кредитования преувеличено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.

По ее мнению, в розничном кредитовании нет «пузыря», а регулятор следит, чтобы он не возник. Пока, отметила Набиуллина, долговая нагрузка населения умеренная, поэтому больших рисков нет.

«Считать, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения — это, конечно, большое преувеличение», — сказала глава ЦБ.

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Также она отметила, что снижение ключевой ставки не будет стимулировать рост потребкредитования. По ее прогнозу, темпы роста потребительского кредитования могут начать снижаться, но останутся достаточно высокими.

Регулирование по показателю долговой нагрузки, введенному ЦБ, должно привести к постепенному снижению роста потребкредитования, несмотря на снижение ставок по кредитам.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал доклад Банка России, в котором сообщалось, что рост числа необеспеченных потребительских кредитов был единственным драйвером роста ВВП в первом квартале 2019 года.

«Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — написал министр. В свою очередь Набиуллина отметила, что темпы роста потребительского кредитования в России высокие, но не выше, чем у ипотеки.

В июле сообщалось, что значительная часть доходов россиян уходит на оплату обязательных платежей и кредитов. В 2018 году эти расходы выросли на 12,2 процента. Для сравнения в предыдущие три года рост был ниже двух процентов. Параллельно впервые за шесть лет уменьшились сбережения граждан (включающие банковские вклады и вложения в ценные бумаги и так далее).

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