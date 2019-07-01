Россияне залезли в долги и отказались от сбережений

Все больше доходов россиян уходит на оплату обязательных платежей и кредитов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2018 году платежи государству (налоги и сборы) и кредитов выросли на 12,2 процента. Для сравнения в предыдущие три года рост был ниже 2 процентов.

Параллельно впервые за шесть лет сократились сбережения граждан (включающие банковские вклады и вложения в ценные бумаги и так далее). В 2018 году они упали на один процент, в первом квартале 2019 года еще на 0,4 процента.

Учитывая прирост рублевой и валютной наличности на руках у населения по итогам 2018 года, делается вывод, что на сбережения приходится лишь 3,7 процента доходов. Это минимальный показатель после 2014 года, когда на сбережения ушло 2,7 процента доходов. Апрельский опрос «Левада-центра» показал, что 65 процентов семей не имеют вообще никаких сбережений.

Кредитные платежи россиян в 2018 году выросли на 29 процентов (444 миллиарда рублей). До этого три года подряд этот показатель снижался. Платежи налогов и сборов поднялись на 10,1 процента, что стало максимальным ростом за пять лет.

Рост налоговых платежей объясняется изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 2019 года. Рост взносов по кредитам вызван адаптацией к новой экономической реальности — россияне вынужден брать в долг ради поддержания уровня жизни в условиях падения благосостояния.

Ранее сообщалось, что к маю более 40 процентов заемщиков в России имели два и более кредитов. 18,5 процента россиян оплачивают минимум три ссуды, а восемь процентов граждан — четыре и более.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!