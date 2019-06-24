В России началась эпидемия банкротств

За последние семь лет в России резко выросло число банкротств, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
С 2012 по 2018 год число российских компаний, проходящих процедуру банкротства, выросло на 41,5 процента — с 25 855 до 36 596, следует из статистики ФНС. Нынешнее количество соответствует почти одному проценту зарегистрированных юридических лиц.
При этом, поясняют в ФНС, рост числа банкротств не связан с экономической ситуацией в стране. Долю тех, кто не справляется со взятыми на себя обязательствами из-за неправильной бизнес-модели, ведомство оценивает в 10 процентов. Остальные, по его мнению, сознательно идут на банкротство, чтобы не платить по долгам.
Также широко распространена практика, согласно которой компании наращивают искусственный долг от своих собственников, чтобы затем вывести средства посторонних кредиторов. В этом случае акционеры становятся инициаторами банкротства и стараются всячески влиять на процесс, например, через назначение собственных арбитражных управляющих.
Согласно данным компании FinExpertiza, только 46,11 процента российских компаний по состоянию на конец 2018 года существовали больше пяти лет.