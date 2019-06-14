Российский бизнес оказался нежизнеспособным

Меньше половины российских компаний по состоянию на конец 2018 года существовали дольше пяти лет. К таким выводам пришли авторы исследования аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Из 3,4 миллиона работавших в прошлом году предприятий пятилетний рубеж преодолели только 1,5 миллиона, или 46,11 процента, подсчитали авторы. По их данным, ежегодно в России открывается около 300 тысяч новых компаний.

Материалы по теме «В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым» Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах

Больше всего компаний со стажем выше пяти лет оказалось в Магаданской области — 65,4 процента (1993 компании из 3048). Также в первую тройку попали Ленинградская области — 64,8 процента (16258 из 25089) и Ставропольский край — 63,2 процента (20789 из 32857).

Меньше всего компаний старше пяти лет — в Севастополе и Крыму: 7,8 и 10,7 процента соответственно. Москва оказалась на четвертом месте с конца с 38,2 процента: только 295,6 тысячи компаний из 773 тысяч работают дольше пяти лет.

Авторы исследования отмечают, что показатель чуть меньше половины является нормальным для европейских стран, однако доля убыточных предприятий по итогам года — 27,4 процента — их настораживает.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!