Названы главные страхи российского бизнеса

Большинство российских бизнесменов опасаются незаконного преследования со стороны силовых структур, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные собственного опроса.

О возросшем вмешательстве силовиков в коммерческие споры заявили более 90 процентов опрошенных. Отмечается, что больше всех рискуют исполнители госконтрактов и предприниматели, использующие схемы налоговой оптимизации.

70 процентов опрошенных назвали главной причиной спада иностранных инвестиций в российскую экономику возросшее давление государства и силовых структур на бизнес. Другие частые причины — санкции, бюрократия и плохой инвестиционный климат.

По мнению половины респондентов, уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный», сказалось на инвестициях крайне негативно. 29 процентов посчитало, что дело оказало ограниченный эффект на экономику.

Также большинство опрошенных считает, что судебная система не гарантирует защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

В 2018 году по экономическим статьям было вынесено 7,7 тысячи приговоров, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. 22,6 тысячи человек осудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), которая, хотя и не относится к экономическим, чаще всего применяется по отношению к предпринимателям.

Ранее в мае бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину результаты опроса, который показал, что российский бизнес не доверяет правоохранительным органам, считает их неэффективными и коррумпированными.

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