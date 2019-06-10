Кудрин и Силуанов заступились за бизнес перед силовиками

Первый вице-премьер Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин подготовили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые позволят снизить давление со стороны правоохранительных органов на бизнес, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В частности, декриминализировать и перенести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагают умышленное повреждение и уничтожение имущества, нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, незаконное предпринимательство, незаконное использование товарного знака, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней.

Также планируется возобновить действовавший до осени 2014 года порядок, когда решение о возбуждении уголовного дела принимает налоговый орган. «Было бы правильно вернуться к тому, чтобы нарушил не нарушил налоговое законодательство — по этим вопросам все-таки чтобы было мнение налоговой службы», — сказал Силуанов.

Поправки меняют и определение преступного сообщества. Таковым предлагают считать объединение для тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, преступлений против общественной безопасности, порядка и власти.

Таким образом, эту статью не будут использовать в случае ненасильственных экономических преступлений, но сохранят для экономических преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом оружия, наркотиков и так далее.

Ранее Верховный суд России предложил фактически отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и оценивать это как преступление до тех пор, пока должник полностью не рассчитается с государством.

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