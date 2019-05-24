Сбербанк спрогнозировал рост кибератак

Рынок страхования от киберрисков в России ожидает стремительный рост на фоне значительного увеличения числа таких преступлений. К 2025 году он может достичь 8-10 миллиардов рублей, говорится в прогнозе Сбербанка, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Материалы по теме «Тарифы могут быть выше в четыре раза» Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот

Как отмечается в документе, средний ущерб от такой атаки для крупных компаний уже составляет 11 миллионов рублей, а для малого и среднего бизнеса — 1,6 миллиона. К 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может вырасти до 8-10 триллионов долларов в год.

Как отметили в Сбербанке, столкнувшись с такой угрозой, компании начинают увеличивать бюджеты на безопасность. Постепенно стал формироваться спрос на защиту от киберугроз при помощи страхования. В банке ожидают «взрывного роста» рынка киберстрахования в перспективе пяти лет.

По данным МВД, число киберпреступлений в России в 2018 году выросло почти в два раза по сравнению с уровнем предыдущего года. Увеличение количества несанкционированных операций с использование банковских карт за этот же период увеличилось на треть, свидетельствуют данные Банка России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!