Банкоматы ограничили прием купюр из-за фальшивок

Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием банкоматами купюр в пять тысяч рублей. Банки объясняют перебои в работе банкоматов обновлением софта. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Сотрудник чата Сбербанка объяснил невозможность внести купюры определенного номинала через банкомат с плановым обновлением программного обеспечения. В пресс-службе кредитного учреждения заявили, что «масштабных отключений» приема каких-либо купюр не было, и добавили, что банк регулярно модернизирует устройства. В организации не уточнили, имели ли место не «масштабные» отключения. В МКБ заявили, что 40 банкоматов из 3,5 тысячи были отключены в рамках тестирования обновления. «Возможно, вы попали в это время», — пояснили в пресс-службе.
Топ-менеджер другого банка предположил, что если причиной отказа банкоматов принимать купюры в пять тысяч рублей действительно стало обновление софта, то, вероятно, это связано с обновлением шаблонов купюр, благодаря которым банкоматы распознают фальшивки. Он сообщил, что несколько месяцев назад мошенники осуществили вброс поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей.
В Центробанке подтвердили, что в феврале банки при пересчете наличных из кассет банкоматов выявили поддельные купюры. В регуляторе пояснили, что случай был единичным, и подделки были изъяты из банкоматов устаревших модификаций. При этом представитель ЦБ подчеркнул, что в таких устройствах нет рециркуляции, и фальшивые купюры не могли быть выданы клиентам. Источник газеты заявил, что атаки были на банкоматы производства американской NCR — крупнейшего производителя банкоматов.
В 2018 году в NCR предупреждали банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр мошенниками. Тогда это также произошло из-за старых банкоматов, не оборудованных современными устройствами для проверки банкнот. В результате по совету производителя банки ограничили прием банкнот номиналом пять тысяч рублей. Сумма убытков от действий мошенников тогда оценивалась в несколько миллионов рублей на каждый банк.