Силовые структуры
 
Последние новости
Памфилова предложила признать выборы в Приморье недействительными
США и Польша решили вместе противостоять России
Назван запретивший жителям носить шубы город
В Подмосковье банда рэкетиров заблокировала дорогу и требовала выкуп
Десятки ядовитых пауков подпортили новоселье американке
Cына Виктории Бекхэм затравили за публикацию снимка «голой» матери
Врио главы Приморья отказался участвовать в новых выборах
США официально включили Россию в список киберугроз
Грибы поманят москвичей в лес 
Доллар и евро обвалились
Новости партнеров

В Дагестане напечатали 130 миллионов фальшивых рублей

Перейти в «Мою Ленту»

В Дагестане полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении фальшивых денег. Об этом в среду, 19 сентября, сообщается на сайте МВД России.

«Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей. Изъято оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

4 сентября сообщалось, что крупнейший производитель банкоматов NCR предупредил российские банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр мошенниками. Сумма убытков оценивается несколькими миллионами рублей на каждый банк.

Проблема затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Банки призвали воздержаться от пятитысячных купюр
Массовый вброс фальшивок в банкоматы лишил российские банки миллионов
В России вынесли первый приговор за подделку новых денег
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:02Сегодня

«Хочу, чтобы это скорее закончилось»

Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
18:1518 сентября

Одному из старейших воров в законе Украины вернули миллион долларов

15:5418 сентября

Племянника экс-владельца «Черкизона» обвинили в похищении певца Авраама Руссо

11:23Сегодня

Российские суды призовут к гуманности в делах о репостах

Силовые структуры00:0218 сентября

Моя оборона

Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
14:5318 сентября

Защита Ольги Синтюревой будет доказывать ее невменяемость

15:1818 сентября

«Ночной губернатор» Петербурга рассказал об убитом свидетеле Шенгелии

11:20Сегодня

Оптовый заказчик убийств оказался экстремистом

Силовые структуры00:04 9 августа

Игра окончена

Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
16:0413 сентября

Избившую гаишника модель Киру Майер облили кипятком в СИЗО

10:2018 сентября

В Ростове-на-Дону следователи обнаружили покерный стол рядом с гробами

15:3218 сентября

Россиянин заказал оптом убийства свидетелей по своему уголовному делу

Россия
«Гомосексуалисты размножаются с помощью пропаганды»
Они воюют с геями и либералами по всему миру: репортаж «Ленты.ру» из пасти безумия
Штаб Тарасенко передал ЦИК все документы по выборам в Приморье
Россияне поддержали идею нового запрета для школьников
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
Подростки из закрытой школы в Приморье устроили массовый побег
Российские «Искандеры» впервые перебросили в Киргизию
Все материалы
Мир
Асад и Израиль
 
США официально включили Россию в список киберугроз
Опубликован список погибших при крушении Ил-20 в Сирии
Пострадавшая в Солсбери россиянка отреклась от родины и рассказала об угрозах
Грузовик со 157 трупами несколько дней гоняли с места на место из-за вони
Две Кореи договорились избавиться от ядерного оружия
Ирландские наркоманы помыли шприцы в святой воде
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Украина испытала сверхзвуковые ракеты
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Раскрыта личность угрожающего расправой журналисту агента СБУ
Перешедшего на сторону ДНР экс-сотрудника СБУ показали на видео
Журналист сфотографировал виллу Порошенко и стал агентом СБУ
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
«У нас самые большие амбиции по росту базы»
Генеральный директор Tele2 об инвестициях и новых трендах
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
США передумали насчет санкций против «Северного потока-2»
Доллар и евро обвалились
Трамп назвал США свиньей-копилкой всего мира и пожаловался на грабеж
В российских магазинах обнаружили зараженный картофель
Все материалы
Силовые структуры
«Хочу, чтобы это скорее закончилось»
Учитель из США больше года скитается по российским СИЗО. Его дважды хотели убить
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Одному из старейших воров в законе Украины вернули миллион долларов
В Дагестане напечатали 130 миллионов фальшивых рублей
Российские суды призовут к гуманности в делах о репостах
«Ночной губернатор» Петербурга рассказал об убитом свидетеле Шенгелии
Все материалы
Наука и техника
Туман войны
Чем занимался сбитый в Сирии российский самолет-разведчик
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Глобальная катастрофа оказалась неизбежной
На МКС появятся специалисты по дыркам
SpaceX начнет отправлять боевые лазеры в космос
Названа причина массовой гибели древних цивилизаций
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Я упала ниже плинтуса»
Шарапова досрочно завершила сезон. Что дальше?
Олимпийский чемпион призвал бороться против восстановления российского спорта
Роналду отказал сыну в превосходстве над собой
Чемпион России стартовал с крупного поражения в Лиге чемпионов
В WADA разделились мнения насчет помилования российского спорта
Италию оставили без футбольного чемпионата
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Все материалы
Культура
«Власти не хотят нас понять»
Настоящая жизнь молодых россиян глазами одного из лучших фотографов мира
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
Организатор отмененного концерта Монеточки обвинил ее во лжи
Анну Нетребко не пустили петь для Путина из-за приезда Путина
Билан попал в аварию
Полиция пришла в клуб Басты за наркотиками и преуспела
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Работник автомойки растолкал машины голыми руками и прославился
Глава Венесуэлы поужинал у элегантно солящего мясо турка и нарвался на критику
Телеведущая рассказала о нападении сексуально озабоченного дельфина
В сети устроили слежку за сотнями московских любителей пива
Опубликованы результаты независимого расследования гибели журналистов в ЦАР
Украинский полицейский прыснул себе в лицо газовым баллончиком и стал мемом
Все материалы
Ценности
Рай в лаваше
Шаурма, шаверма и донер. Вся правда о главном блюде России
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Меган Маркл навязали новый запрет
Назван запретивший жителям носить шубы город
Обтягивающие джинсы уступят место тренду из нулевых
Меган Маркл нашла новое призвание
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Пьянству Бузовой в самолете нашли оправдание
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Илон Маск назвал имя первого космического туриста к орбите Луны
Все материалы
Из жизни
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»
Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
Запертый в машине медведь выбил окно и ушел
Пауки месяцами пугали женщину жутким ночным пением
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Одноногая красавица стала финалисткой «Мисс Италия»
Порномодель решила продать старую грудь ради новой
Все материалы
Десять секретов «Форсажа»
Как снимают автомобильные сцены в легендарной франшизе
Что связывает МАЗ и Lamborghini?
Легендарные фонари, которые ставились на все, от тракторов до суперкаров
Видео: Порше за 30 млн
Почему Carrera GT — самый дорогой Porsche в России и он совсем не похож на ваш автомобиль?
Мотоциклы с автомобильными моторами
Байки с американскими V8, японскими «оппозитами» и европейскими турбодизелями
Стало известно название кроссовера Ferrari
«Заряженный» Kodiaq RS получит самые большие колеса в истории Skoda
Audi представила электрический кроссовер e-tron
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Раскрыт список регионов России с нетипично низкими расходами на ЖКХ
Россияне за восемь месяцев взяли почти миллион ипотечных кредитов
Россиянин попытался уничтожить квартиру с помощью ковра и преуспел
Спекулянты вернулись на московский рынок жилья
Все материалы