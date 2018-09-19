В Дагестане напечатали 130 миллионов фальшивых рублей

В Дагестане полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении фальшивых денег. Об этом в среду, 19 сентября, сообщается на сайте МВД России.

«Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей. Изъято оборудование, в том числе клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер и другие предметы, имеющие доказательное значение по уголовному делу», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

4 сентября сообщалось, что крупнейший производитель банкоматов NCR предупредил российские банки о массовом вбросе фальшивых пятитысячных купюр мошенниками. Сумма убытков оценивается несколькими миллионами рублей на каждый банк.

Проблема затронула только старые автоматы, не оборудованные современными устройствами для проверки банкнот. По совету NCR многие банки отказались от приема пятитысячных купюр в Московском регионе из-за невозможности быстро перенастроить программное обеспечение.

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