В России вынесли первый приговор за подделку новых денег

Жителя села Новоалексеевка Ивановского района Амурской области осудили за подделку двухтысячной купюры. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Суд установил, что молодой человек хотел расплатиться за бензин на автозаправке поддельной купюрой номиналом две тысячи рублей. Оператор принял деньги в качестве оплаты. О том, как раскрылось преступление, не сообщается.

Материалы по теме Назрел вопросик В России станет больше денег, но платить ими будет сложнее

Отмечается, что осужденный в ходе следствия дал признательные показания и подробно рассказал о случившемся. Суд учел это в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, и приговорил россиянина к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Ранее 19 июля сообщалось, что Центробанк выявил первые фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей. Мошенники начали подделывать их во втором квартале 2018 года. На сегодняшний день выявлено 16 поддельных купюр достоинством две тысячи рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!