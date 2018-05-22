В России показали новые деньги

Центробанк представил памятную пластиковую банкноту, выпущенную к ЧМ-2018. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает пресс-служба ЦБ.

Номинал купюры составит 100 рублей, тираж — 20 миллионов штук. Новые деньги появятся во всех регионах России к концу июня, сообщает ТАСС. Памятные банкноты уже доставили в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Краснодар и Самару, отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

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«В мае-июне они [банкноты] будут доставлены во все остальные регионы России для того, чтобы кредитные организации могли предлагать ее всем желающим», — сказала Скоробогатова.

ЦБ объявил о планах выпустить памятную пластиковую банкноту, посвященную проведению в России чемпионата мира по футболу, в феврале 2017 года. В 2016-м в честь ЧМ-2018 года были отчеканены инвестиционные серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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