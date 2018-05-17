Раскрыты подробности появления в России новых денег

Центробанк представит в ближайшее время памятную банкноту к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом в четверг, 17 мая, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, сообщает ТАСС.

«Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, ее разработка уже завершена, в ближайшее время сделаем анонс», — сказала она.

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Гендиректор «Гознака» Аркадий Тымчук в интервью «Российской газете» сообщил, что к ЧМ-2018 будет выпущена первая в России пластиковая банкнота номиналом 100 рублей. По его словам, презентация купюры состоится в конце мая.

ЦБ объявил о планах выпустить памятную пластиковую банкноту, посвященную проведению в России чемпионата мира по футболу, в феврале 2017 года. В 2016-м в честь ЧМ-2018 года были отчеканены инвестиционные серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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