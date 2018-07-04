Нога Акинфеева спровоцировала ажиотаж на новые рубли

Отбитый Игорем Акинфеевым пенальти в ворота сборной России по футболу и похожее изображение вратаря сборной на памятных сторублевых банкнотах спровоцировали ажиотаж — болельщики бросились скупать деньги, выпущенные в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Об этом свидетельствует резкий рост спроса на банкноты, который зафиксировал сервис объявлений «Юла».

Согласно статистике, копия которой имеется в распоряжении «Ленты.ру», спрос на памятные сторублевки за два дня после победы сборной России над Испанией вырос на 32 процента в понедельник, а во вторник — еще на 10 процентов по сравнению с понедельником.

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При этом обладатели памятных купюр стремятся перепродать сторублевки в несколько раз дороже номинала. Цены варьируются от 250 рублей за сторублевку во Владивостоке, до пяти тысяч рублей за купюру в Севастополе. Средняя цена за памятную купюру составляет 845 рублей, за июнь ее стоимость выросла на 25 процентов. Для привлечения внимания некоторые владельцы стали отражать в описании, что на купюре изображен именно Игорь Акинфеев.

Ранее Банк России в своем Twitter-аккаунте разместил изображение новой купюры номиналом 100 рублей, а также вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева, который ногой отбивает удар с пенальти. Таким образом регулятор попытался пошутить, что он смог спрогнозировать победу России над Испанией.

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