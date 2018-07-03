Акинфеев объяснил отбитый пенальти в матче с испанцами

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал отраженный удар в послематчевой серии пенальти против команды Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Как удалось его отбить? Просто повезло», — заявил Акинфеев, отвечая на вопрос об ударе Яго Аспаса. Также 32-летний футболист призвал отложить в сторону разговоры о пенальти, посчитав необходимым сконцентрироваться на следующей игре.

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1 июля сборная России обыграла испанцев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. На счету Акинфеева два отбитых удара. Решающий одиннадцатиметровый голкипер отразил ногой.

Следующим соперником россиян станет команда Хорватии. Четвертьфинал чемпионата мира с участием обеих команд пройдет 7 июля в Сочи. Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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