Банки призвали воздержаться от пятитысячных купюр

Компания NCR, один из крупнейших производителей банковского оборудования, в течение недели поставит в российские банки новую прошивку для своих банкоматов. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на официальное сообщение компании, таким образом планируется увеличить защиту от приема фальшивых купюр.

До замены оборудования банкам рекомендовано заблокировать прием пятитысячных купюр в банкоматах определенного типа.

Как отмечает компания, поддельные купюры с достаточно хорошо воспроизведенными признаками денег, определяемыми валидаторами, принимаются банкоматами NCR, поставлявшимися до 2014 года.

Новые банкоматы, по словам представителя NCR, прошли тестирование и сертификацию в ЦБ и уже более точно определяют подлинность банкнот.

Прием пятитысячных купюр в уязвимых банкоматах уже ограничили «Открытие», Альфа-банк, Райффайзенбанк. Также не исключают единичные случаи таких ограничений в Сбербанке.

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