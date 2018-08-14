Российские банки столкнулись с новыми рисками

Российские банки выдали больше «плохих» кредитов, чем считает ЦБ. Об этом пишет The Bell со ссылкой на отчет рейтингового агентства Fitch, которое пересчитало активы кредитных организаций по новым международным стандартам МСФО-9, которые вступят в силу с 2019 года.

Согласно их критериям, доля кредитов низкого качества (Stage 2 и Stage 3) в общем портфеле банков из топ-20 составляет 11 процентов, или 4,8 триллиона рублей. Это примерно в два раза больше, чем насчитал российский ЦБ по действующим стандартам. Под эти кредиты банки не создавали резервов, а значит, если риски реализуются и сомнительные займы не будут возвращены, размер их активов может сильно уменьшиться. Это отразится на их способности рассчитаться перед вкладчиками.

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Дело в том, что критерии, по которым кредиты относятся к проблемным, в стандартах МСФО-9 гораздо шире, чем в отечественных. «Плохими» надо считать, например, реструктурированные (взятые на погашение другого займа) кредиты. ЦБ же относит к низкокачественным только кредиты, по которым наблюдается просрочка свыше 90 дней.

Худшие показатели, по данным Fitch, у Абсолют банка (отношение плохих кредитов к капиталу — 539 процентов), банка «Зенит» (189 процентов), ВТБ (95 процентов), БСП (76 процентов), Сбербанка (64 процента) и Альфа-банка (61 процент). При этом агентство признает, что большинство банков, особенно государственные, смогут покрыть возможные убытки за счет прибыли прошлых периодов.

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