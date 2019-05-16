Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз

Вкладчики российских банков смогут рассчитывать на повышенную компенсацию в случае их банкротства, рассказал в интервью РИА Новости глава государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

По его словам, соответствующие поправки в действующие правила разработали совместно АСВ и Центробанк. Согласно им, на повышенную компенсацию смогут рассчитывать некоторые категории вкладчиков — имеющие высокие остатки на счетах «в силу особых жизненных обстоятельств».

К таким обстоятельствам будут относиться полученное наследство или продажа жилья, отметил Исаев.

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Ранее похожее предложение озвучивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Среди особых случаев, когда вкладчикам будет полагаться повышенная выплата, она назвала получение выплат от страховой компании и социальных пособий.

По действующим правилам, компенсация в полном объеме выплачивается в размере до 1,4 миллиона рублей. Если на счету в обанкротившемся банке находится больше средств, разница выплачивается владельцу в порядке общей очереди при удовлетворении требований кредиторов.

Банки регулярно выплачивают взносы в АСВ. Базовая ставка в настоящий момент равняется 0,15 процента от общего объема привлеченных банком депозитов, однако она может быть увеличена, если кредитная организация предлагает своим клиентам повышенную доходность.

По статистике АСВ, за 15 лет существования системы возмещения выплачивались 486 раз. Общий размер компенсаций составил 1,9 триллиона рублей.

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