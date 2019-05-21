Сотни тысяч россиян оказались потенциальными банкротами

Почти два миллиона россиян могут подать иск о банкротстве, но не делают это. Такие данные приводятся в исследовании юридической компании «Стопдолг» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

У этих людей долг превышает 250 тысяч рублей и имеется существенная просрочка, почти все их средства уходят на ее оплату. Отмечается, что такая ситуация мешает оздоровлению экономики и способствует увеличению общей долговой нагрузки.

По данным на 1 января 2018 года, в стране было 1,7 миллиона должников, а к началу 2019 года их число выросло до 1,9 миллиона, то есть на 18 процентов за год.

Больше всего потенциальных банкротов в Москве — 101,1 тысячи человек. Далее следует Московская область (96,9 тысячи человек), Свердловская область (74,8 тысячи человек), Краснодарский край (72,3 тысячи человек), Ростовская область (65,4 тысячи человек), Красноярский край (63,9 тысячи).

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Как отмечено в исследовании, долги по кредитам с просрочкой более 90 дней обычно не возвращают. Если долг превышает 250 тысяч рублей, банкротство становится выгодным для должника.

Несмотря на это, граждане редко прибегают к процедуре банкротства. В 2018 году показатель индекса «Стопдолг» в России был равен 0,6 процента. Из семи миллионов должников о банкротстве объявило 43,6 тысячи человек. Для сравнения, в США таких оказалось 3,7 процента, в Германии — 5,4 процента, в Канаде — 8,6 процента.

По словам экспертов, людям мешают заявить о банкротстве низкая правовая грамотность (многие не знают, что существует легальный способ избавления от долгов) и высокая стоимость процедуры банкротства.

13 мая сообщалось, что банки, коллекторы и микрофинансовые организации стали чаще обращаться за взысканием долгов в суд. В 2018 году было удовлетворено на 43 процента больше исков о взыскании, чем годом ранее, а в 2017-м — на 20,4 процента больше, чем в 2016-м. Чаще всего речь идет о небольших долгах — до 50 тысяч рублей.

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