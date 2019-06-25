Россиянам захотели простить долги за ЖКХ

Задолженность за ЖКХ с истекшим сроком исковой давности предложили признать безнадежной к взысканию. Как сообщает ТАСС, соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как отмечается в пояснительной записке, исковой срок в российской судебной практике — три года, однако управляющие компании продолжают требовать задолженность и после этого срока. Новые поправки должны лишить их такой возможности.

Как заявил один из авторов законопроекта, сохранение в платежных документах по оплате услуг ЖКХ незаконной и необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права.

Также он отметил, что люди из-за просроченных выплат не всегда могут получать субсидии и испытывают трудности с продажей недвижимости.

Ранее в июне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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