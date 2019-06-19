В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом он сообщил в ходе проходящего в среду, 19 июня, совещания о достижении национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе, передает ТАСС.

Постановлением предусмотрен запрет на повышение тарифов в размерах, превышающих показатели инфляции, уточнил Медведев.

В конце мая Минэкономразвития спрогнозировало темп инфляции в России по итогам 2019 года на уровне ниже четырех процентов.

Ранее, в апреле, аналитики сопоставили данные по коммунальным расходам жителей российских городов-полумиллионников и пришли к выводу, что сумма в платежках для квартир сопоставимой площади может различаться до 50 процентов и более. Затраты на оплату ЖКУ заметным образом варьируются в зависимости от типа дома, его состояния и степени благоустройства.

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