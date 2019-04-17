Названы условия снижения платы за ЖКХ до минимума

Покупатели жилья, которые ставят своей целью минимизировать расходы на ЖКХ, должны обратить внимание на квартиры в «хрущевских» пятиэтажках. Об этом говорится в материалах исследования компании «Талан» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Аналитики компании сопоставили данные по коммунальным расходам жителей российских городов-полумиллионников и пришли к выводу, что сумма в платежках для квартир сопоставимой площади может различаться до 50 процентов и более. Затраты на оплату ЖКУ заметным образом варьируются в зависимости от типа дома, его состояния и степени благоустройства, отмечается в материалах «Талан».

В частности, отсутствие в доме лифтов и мусоропроводов снижает сумму платежа за услуги ЖКХ на 10-15 процентов, а обслуживание квартиры в газифицированном доме может быть до 15 процентов дороже, чем в доме с электрическими кухонными плитами.

Некоторые управляющие компании предоставляют скидку на оплату коммунальных услуг в 5-10 процентов жителям первых этажей, отмечается в материалах компании.

«Самым недорогим вариантом по квартплате является квартира в "хрущевке" на первом этаже с электроплитой и без мусоропровода», — заключают аналитики «Талана».

Ранее аналитики базы недвижимости ЦИАН сопоставили данные по ценам на московские «хрущевки», попавшие в программу реновации, и пришли к выводу, что с 2017 года квартиры в этих домах подорожали на 20 процентов. В тех пятиэтажках, которые не стали участниками программы, рост цен составил лишь 6 процентов.

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