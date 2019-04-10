Россиянин остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ

Житель города Зима Иркутской области потерял право проживать в трехкомнатной квартире, поскольку более двух лет не оплачивал коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчина накопил задолженность в размере 200 тысяч рублей за отопление, воду и электроэнергию, после чего городская администрация, которая предоставила ему квартиру на условиях социального найма, обратилась в суд и выиграла его.

Должника предупредили о том, что приставы получили право вскрыть квартиру и сменить замки в случае его отказа покинуть жилплощадь.

«Вняв доводам должностного лица управления, гражданин К. собрал свои вещи и переехал в общежитие в добровольном порядке», — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что в отношении неплательщика готовится еще один судебный иск — о взыскании задолженности за ЖКХ.

Отказ от оплаты коммунальных услуг не всегда приводит к выселению и штрафам. Житель одного из уральских поселков годами игнорировал счета за ЖКХ, в прошлом году управляющая компания обратилась в суд и выиграла дело, но он подал встречный иск.

В результате мужчина отсудил сумму, в несколько раз превышающую размер накопленной задолженности. Суд принял такое решение, поскольку должнику удалось доказать факт недобросовестного содержания дома коммунальщиками.

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