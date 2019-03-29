Лолита отказалась платить за ЖКХ

Эстрадная певица Лолита Милявская назвала попыткой кражи иск товарищества собственников жилья (ТСЖ) и объяснила свой отказ платить за ЖКХ тем, что все услуги были оплачены ранее. Об этом в пятницу, 29 марта, артистка рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Милявская заявила, что вовремя вносила платежи, а ТСЖ пытается украсть у нее деньги. «Я сегодня судье сказала: "Мне не падают деньги с неба". И 700 тысяч рублей я могла бы потратить куда продуктивнее. Это, например, одна треть съемок клипа», — подчеркнула певица.

«Многие относятся к нам так: это те, которые из-шоу-бизнеса (...), они с жиру бесятся, ничего не делают и не хотят платить. Нет! У меня вся коммуналка оплачена!» — сказала Милявская.

Артистка добавила, что Басманный суд Москвы перенес рассмотрение дела на полтора месяца. «Это десятый или одиннадцатый суд, и на всех заседаниях я была, потому что это дело чести», — отметила она.

Иск к Милявской был подан ТСЖ «Большие Каменщики» в январе 2019 года. Представители товарищества намерены взыскать с певицы 760 тысяч рублей, из которых 610 тысяч — это задолженность за коммунальные услуги, а 150 тысяч — накопившиеся пени. По информации истцов, Милявская не платила за ЖКХ с 2014 года.

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