В России начал исчезать средний класс

Доля граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц в период с 2014 по 2017 год упала с 37 до 30 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.

Как отмечают аналитики, эта группа населения больше всего пострадала от кризиса 2014 года. По оценке Альфа-банка, к среднему классу можно отнести граждан с доходом от 39 до 99 тысяч рублей в месяц.

Дополнительно учитывались поведенческие характеристики. В частности, предполагается, что представители среднего класса склонны к наличию предметов длительного пользования, в частности автомобилей.

Параллельно заметно выросли доходы у наиболее обеспеченной категории граждан — в среднем на 11 процентов. На 4 процента выросли доходы и у малоимущих слоев. Отмечается, что средний класс теряет свою экономическую значимость последние 10 лет, стал более уязвимым и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение. Параллельно выросли расходы на еду.

Также выяснилось, что из-за роста долговой нагрузки у представителей среднего класса падает интерес к кредитам. С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20 процентов.

Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу. У него вызвали сомнения критерии, по которым определяется «средний класс», и методология исследования.

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