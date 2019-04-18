Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России

Обнародованные «Сбербанк CIB» результаты исследования, согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу, но увеличилось число тех, кто оценивает свой доход ниже среднего, вызывают больше вопросов, чем ответов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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По его словам, непонятны критерии, по которым определяется «средний класс». «Дело в том, что те, кто считают себя сами относящимися к среднему классу или не к среднему классу, или ниже — это же ощущенческое восприятие. Какие там критерии?» — сказал он. Песков счел неясной методологию, которую использовали аналитики при данном опросе, и выборку.

Пресс-секретарь президента предложил сначала определиться с тем, что такое «средний класс». «У нас есть где-то статистическое определение среднего класса? Я просто не знаю, чем "Сбербанк CIB" оперировал», — сказал он. Песков добавил, что нельзя сравнивать разные регионы, например Москву и Тулу. На вопрос, отличаются ли данные, которыми располагает Кремль, от информации, приведенной в опросе «Сбербанк CIB», Песков напомнил, что существуют разные методики исследований.

Согласно ежеквартальному опросу «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB», в России начал исчезать средний класс. Если в 2014 году к среднему классу себя относили 60 процентов респондентов, то к 2018-му их доля упала до 47 процентов. По данным аналитиков, более всего это заметно в Москве, где падение реальных доходов по сравнению с 2013 докризисным годом оказалось намного больше, чем в среднем по другим регионам.

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