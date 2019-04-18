В России начал исчезать средний класс

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, за четыре года сократилась, в то время как количество тех, кто считает свои доходы низкими, за этот же период увеличилось. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на итоги ежеквартального опроса «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB». Индекс рассматривает условного жителя России по фамилии Иванов как типичного представителя среднего класса.

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К этому классу себя относят те, кто может откладывать деньги, путешествовать, посещать рестораны. Если доходов хватает только на основные траты, люди считают себя представителями класса ниже среднего. В 2014 году к среднему классу себя относили 60 процентов опрошенных, к 2018-му их доля упала до 47 процентов. Согласно исследованию, резкое сокращение произошло в 2015-2017 годах. С начала 2018-го доля среднего класса оставалась стабильной, заявил начальник аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Ярослав Лисоволик. В то же время доля россиян, считающих свои доходы ниже среднего, за этот же период выросла с 35 до 48 процентов.

Аналитики Сбербанка отмечают, что больше всего от кризиса пострадала Москва. Если по итогам 2017 года реальные доходы всех россиян были на 11 процентов ниже уровня 2013 года, то у москвичей они оказались на 21 процент ниже.

Согласно данным Росстата, реальные доходы граждан падали пять лет подряд начиная с 2014 года. Однако в Минэкономразвития, которому подчиняется ведомство, считают, что в 2019-м реальные доходы вырастут на один процент, в 2020-м — на 1,5 процента, а в последующие годы — на 2,2-2,4 процента.

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