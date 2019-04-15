В России выявили дефицит рабочих мест

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пришли к выводу, что в России не хватает порядка 2,7 миллиона рабочих мест. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По данным Росстата, количество россиян трудоспособного возраста составляет порядка 75,7 миллиона человек. Из них 3,67 миллиона (4,9 процента) не имеют работы. При этом предприятиям регионов требуется 967,8 тысячи сотрудников, что соответствует 1,3 процента от численности трудоспособного населения.

В случае замещения всех существующих вакансий количество безработных в России сократилось бы с 4,9 процента до 3,6 процента, но все равно осталось бы на уровне 2,7 миллиона человек.

Только в пяти российских регионах потребности предприятий в рабочей силе превышают число соискателей. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах и Магаданской области.

Общая потребность в работниках в этой пятерке субъектов России составляет 79,9 тысячи человек. В остальных 80 регионах суммарная нехватка рабочих мест превышает 2,7 миллиона.

Ранее аналитики FinExpertiza пришли к выводу, что российскому рынку труда в настоящее время не хватает почти миллиона специалистов. Острее всего ситуация с трудовыми ресурсами наблюдается в Москве.

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