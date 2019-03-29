Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Международная аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza провела исследование нехватки рабочей силы в России. Аналитики компании пришли к выводу, что российскому рынку труда в настоящее время не хватает почти миллиона специалистов. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Численность требуемых работников на вакантные рабочие места составила в начале 2019 года 967,8 тысяч человек», — говорится в исследовании компании. Острее всего ситуация с трудовыми ресурсами наблюдается в Москве, где на начало 2019 года не хватало 148,2 тысячи специалистов, на втором месте Московская область — 65,8 тысячи, замыкает тройку Санкт-Петербург, где не хватает 61,4 тысячи специалистов.

«Работодатели страдают от отсутствия мотивированных соискателей высокой квалификации и с релевантным опытом работы. Только когда система образования и профподготовки начнет максимально быстро адаптироваться к потребностям рынка, структурным изменениям в региональных экономиках, острота нехватки персонала сгладится», — уверена президент сети FinExpertiza Нина Козлова. По ее словам, даже избыток безработных в каждом регионе России не способен удовлетворить спрос и победить кадровый голод российских компаний.

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В топ-5 по числу открытых вакансий также попали Ростовская область (31,4 тысячи) и Краснодарский край (30,9 тысячи). В десятке оказались Свердловская область (26,1 тысячи), Красноярский край (22,5 тысячи), Приморский край (20,6 тысячи), Нижегородская область (20,3 тысячи) и Челябинская область, где не хватает 19,8 тысячи специалистов.

Наиболее укомплектованным регионом в плане рабочей силы стала Республика Ингушетия, где открыты всего 200 вакансий, второе место делят Ненецкий автономный округ и Республика Алтай, где открыты по 600 вакансий. По приросту новых рабочих мест лидерство по итогам 2018 года оказалось за Санкт-Петербургом, где за год число новых рабочих мест выросло на 7,9 тысячи. На втором месте Москва (7 тысяч), третье занимает Московская область — 6,3 тысячи. В топ-5 по приросту новых рабочих мест оказались также Краснодарский край (3,7 тысячи) и Кемеровская область (3,6 тысячи).

По итогам января официальная безработица, по данным Росстата, составила 4,9 процента от общего числа трудоспособного населения. Всего в России насчитывается 74,9 миллиона трудоспособных граждан, из которых официально безработными на бирже труда зарегистрировались 700 тысяч человек.

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